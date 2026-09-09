9 сентября Президент Сербии Александр Вучич официально распустил парламент и назначил досрочные выборы на 25 октября. Указ президента закрепил инициативу правительства и вступил в силу сразу после публикации.
Пожарные работают на земле уже несколько недель, но огонь до сих пор не удается взять под полный контроль.
Воинская обязанность была отменена белее 10 лет назад, а теперь ее возвращают для укрепления обороноспособности страны.
Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сербии в нашей стране Илиной Вукайлович.
«Сербию Россия старалась никогда не бросать. Вот эта ситуация вчера проявилась. Какую-то роль в этом опять же знает Израиль»
Президент Сербии уже уведомил об этом венгерского премьера, который в ответ созывает экстренное совещание совета обороны. Это происшествие нельзя рассматривать в отрыве от предыдущих событий.
Генеральный подрядчик – китайская компания. Перед ней стоит задача мирового уровня: построить объект в максимально сжатые сроки.
По данным следствия, задержанные готовили государственный переворот. Планировали насильственное изменение конституционного строя и свержение власти.
Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Сербии Александру Вучичу с Днем государственности.
В Белграде образовались многокилометровые пробки, возникли серьезные перебои в работе общественного транспорта.
Сейчас он работает на минимальной мощности. Под угрозой поставки топлива по всей стране.
Об этом заявил лидер страны Александр Вучич.
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