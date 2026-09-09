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Новости по тегу #Сербия

Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы
09 сентября 2026 18:10

Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы

В Сербии продолжается ликвидация масштабных природных пожаров
24 августа 2026 08:55

В Сербии продолжается ликвидация масштабных природных пожаров

Сербия возобновляет обязательный призыв в армию
29 июня 2026 08:17

Сербия возобновляет обязательный призыв в армию

Лукашенко: в Беларуси всегда с величайшим уважением относились и будут относиться к Сербии
04 мая 2026 10:42

Лукашенко: в Беларуси всегда с величайшим уважением относились и будут относиться к Сербии

Спровоцируют ли Россию на удары по Европе? Мнение Александра Тиханского
16 апреля 2026 20:08

Спровоцируют ли Россию на удары по Европе? Мнение Александра Тиханского

В Сербии нашли взрывчатку на ведущем в Венгрию газопроводе
05 апреля 2026 10:43

В Сербии нашли взрывчатку на ведущем в Венгрию газопроводе

Сербия впервые примет международную выставку экономического развития ЭКСПО-2027
31 марта 2026 07:32

Сербия впервые примет международную выставку экономического развития ЭКСПО-2027

В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента страны
24 февраля 2026 08:22

В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента страны

Беларусь и Сербия находят новые пути для кооперации в приоритетных сферах – Лукашенко
15 февраля 2026 07:33

Беларусь и Сербия находят новые пути для кооперации в приоритетных сферах – Лукашенко

В Сербии сильный снегопад парализовал движение транспорта
06 января 2026 07:04

В Сербии сильный снегопад парализовал движение транспорта

Сербии грозит кризис из-за остановки крупнейшего в стране НПЗ
27 ноября 2025 05:43

Сербии грозит кризис из-за остановки крупнейшего в стране НПЗ

В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы
05 ноября 2025 07:03

В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы