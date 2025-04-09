По мнению бывшего полковника армии США Дэниела Дэвиса, из-за неудачных наступательных действий Киева весь фронт находится в уязвимом положении. Об этом пишет РИА Новости.

Каждое наступление украинцев, как отмечает Дэвис, приводит к минимальным результатам, а далее к отступлению. В данный момент ВС Украины контролируют небольшую часть территории в Курской области, где идут боевые действия. Если Российская Федерация начнет наступать с разных направлений, то «фронт просто обрушится», объяснил он.