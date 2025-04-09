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Если Россия начнёт наступать, фронт обрушится – полковник Дэвис

09 апреля 2025 08:27
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По мнению бывшего полковника армии США Дэниела Дэвиса, из-за неудачных наступательных действий Киева весь фронт находится в уязвимом положении. Об этом пишет РИА Новости.

Если Россия начнёт наступать, фронт обрушится – полковник Дэвис-1

Фото: Pinterest

Каждое наступление украинцев, как отмечает Дэвис, приводит к минимальным результатам, а далее к отступлению. В данный момент ВС Украины контролируют небольшую часть территории в Курской области, где идут боевые действия. Если Российская Федерация начнет наступать с разных направлений, то «фронт просто обрушится», объяснил он.

# Международная политика

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