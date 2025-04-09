Американцы опасаются инфляции и скупают все товары в магазинах

Торговая война, объявленная лидером США, вызвала панику у американцев. Люди скупают в магазинах все, что можно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасения вызывает скачок цен после введения таможенных пошлин и возможный дефицит. С полок сметают импортную электронику и бытовые приборы. Многие запасаются товарами первой необходимости, в том числе водой и консервами. Все это выглядит как возвращение страхов времен пандемии. Фонд налогообложения сообщил, что новые пошлины будут стоить американцам более трех триллионов долларов в течение следующих 10 лет.