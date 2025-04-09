Прямой эфир

Американцы опасаются инфляции и скупают все товары в магазинах

09 апреля 2025 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Торговая война, объявленная лидером США, вызвала панику у американцев. Люди скупают в магазинах все, что можно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы опасаются инфляции и скупают все товары в магазинах -2

Опасения вызывает скачок цен после введения таможенных пошлин и возможный дефицит. С полок сметают импортную электронику и бытовые приборы. Многие запасаются товарами первой необходимости, в том числе водой и консервами. Все это выглядит как возвращение страхов времен пандемии. Фонд налогообложения сообщил, что новые пошлины будут стоить американцам более трех триллионов долларов в течение следующих 10 лет.

# США # политика США

Другие новости рубрики

Все новости
Польские производители и продавцы электробытовых приборов тонут в долгах
09 апреля 2025 07:51

Польские производители и продавцы электробытовых приборов тонут в долгах

В Турции отменён запрет на экспорт лимонов
09 апреля 2025 07:44

В Турции отменён запрет на экспорт лимонов

В Филиппинах произошло извержение вулкана
09 апреля 2025 07:30

В Филиппинах произошло извержение вулкана