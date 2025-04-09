В Вирджинии неизвестные расстреляли трёх человек

Три человека погибли и еще трое получили ранения в результате массовой стрельбы в США. В городке Спотсильвания в штате Вирджиния, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно двое неизвестных открыли огонь из автоматического оружия по жителям одного из кварталов. После они скрылись. Прибывшая на место полиция оцепила квартал и организовала масштабную операцию по поиску подозреваемых.