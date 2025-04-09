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В Вирджинии неизвестные расстреляли трёх человек

09 апреля 2025 08:42
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Три человека погибли и еще трое получили ранения в результате массовой стрельбы в США. В городке Спотсильвания в штате Вирджиния, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно двое неизвестных открыли огонь из автоматического оружия по жителям одного из кварталов. После они скрылись. Прибывшая на место полиция оцепила квартал и организовала масштабную операцию по поиску подозреваемых. 

В Вирджинии неизвестные расстреляли трёх человек-2

Элизабет Скотт, представитель офиса шерифа округа Спотсильвания:
Прямо сейчас почти все наши детективы ищут подозреваемых, и мы продолжим искать их. Нам помогают коллеги из соседнего города Фредериксбург, а также полиция штата Вирджиния. Мы останемся здесь, пока подозреваемые не будут пойманы. 

Пока неизвестны мотивы нападавших. Полиция просит свидетелей поделиться любыми сведениями, которые помогут расследованию. Местных жителей призвали не приближаться к району, где совершено преступление и по возможности не выходить из дома. В целях безопасности в городских школах отменены занятия. 

# Стрельба в США

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