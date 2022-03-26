На аллеях Вашингтона расцвели подаренные Японией сакуры

И субботний утренний позитив. Пока к нам с яркими красками спешит весна, розовой дымкой окутало знаменитые аллеи в Вашингтоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдоль приливного бассейна пышно цветет сакура. Полюбоваться на это каждый день приходят тысячи людей. Сакуру 100 лет назад подарил Вашингтону мэр Токио. Всего здесь высадили 3 000 вишен. При этом правительство Японии ежегодно заменяет по 90 старых деревьев на молодые. Сакура обычно цветет две-три недели. В это время здесь проводят праздничные мероприятия, включая парад и фестиваль воздушных шаров.