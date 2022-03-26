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На аллеях Вашингтона расцвели подаренные Японией сакуры

26 марта 2022 08:51
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И субботний утренний позитив. Пока к нам с яркими красками спешит весна, розовой дымкой окутало знаменитые аллеи в Вашингтоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На аллеях Вашингтона расцвели подаренные Японией сакуры-1

Вдоль приливного бассейна пышно цветет сакура. Полюбоваться на это каждый день приходят тысячи людей. Сакуру 100 лет назад подарил Вашингтону мэр Токио. Всего здесь высадили 3 000 вишен. При этом правительство Японии ежегодно заменяет по 90 старых деревьев на молодые. Сакура обычно цветет две-три недели. В это время здесь проводят праздничные мероприятия, включая парад и фестиваль воздушных шаров.  

# Растения и цветы # Фотофакт

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