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В некоторых районах света нет 6 дней. Из-за мощного снегопада в Сербии люди остались без электричества

18 декабря 2021 15:24
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Новости Сербии. Десятки тысяч человек в Сербии остались без электричества из-за мощного снегопада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нескольких муниципалитетах объявлен режим ЧС.

В некоторых районах света нет 6 дней. Из-за мощного снегопада в Сербии люди остались без электричества-1

К домам в отдельных районах добраться можно только на внедорожниках. Заметены дороги, повалены деревья и столбы электропередач. Из-за этого на некоторых территориях электричества нет уже шесть дней. Жители обвиняют в бездействии местные и центральные власти, к которым они не раз обращались за помощью. Те отвечают, что на решение проблемы понадобится еще минимум пять дней, так как техники для уборки снега катастрофически не хватает, как и работников.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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