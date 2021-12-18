В некоторых районах света нет 6 дней. Из-за мощного снегопада в Сербии люди остались без электричества

К домам в отдельных районах добраться можно только на внедорожниках. Заметены дороги, повалены деревья и столбы электропередач. Из-за этого на некоторых территориях электричества нет уже шесть дней. Жители обвиняют в бездействии местные и центральные власти, к которым они не раз обращались за помощью. Те отвечают, что на решение проблемы понадобится еще минимум пять дней, так как техники для уборки снега катастрофически не хватает, как и работников.