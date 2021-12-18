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При омикрон-штамме очень высок повторный риск заражения ковидом. В мире ужесточают карантинные меры

18 декабря 2021 15:22
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В мире ужесточают карантинные ограничения. Ученые рассказали, что риск повторного заражения в случае с омикрон-штаммом выше в пять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При омикрон-штамме очень высок повторный риск заражения ковидом. В мире ужесточают карантинные меры-1

В Швейцарии сотрудников переведут на удаленную работу, а на посещение ресторанов и общественных мероприятий потребуется свидетельство о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Ирландия объявила комендантский час в 20:00 и 50%-ный лимит вместимости на мероприятиях.

При омикрон-штамме очень высок повторный риск заражения ковидом. В мире ужесточают карантинные меры-4

Парламент Дании после введения частичного локдауна утвердил новые санитарные меры. Закроют театры, концертные залы, парки развлечений, музеи и галереи, ограничения будут действовать для магазинов и ресторанов. В частности, последние не смогут подавать еду и алкоголь позднее 22:00.

При омикрон-штамме очень высок повторный риск заражения ковидом. В мире ужесточают карантинные меры-7

Пятую волну заражений переживает и Франция, где привито почти 90 % населения. В числе новых карантинных мер – запрет на запуск фейерверков и отмена праздничных мероприятий в новогоднюю ночь на Елисейских полях.

# Коронавирус # Фотофакт

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