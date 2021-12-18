Военный аналитик о выходе России из ДОН: «Они всеми силами наращивают гонку вооружений и устраняют любые препятствия»

Новости России. Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу, который действовал без малого 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение давало его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Но США, стремясь к военному доминированию, все же подорвали договоренности. При этом европейские союзники Штатов допускали, что могут и дальше передавать в Вашингтон данные, собранные в ходе пролетов над территорией России.

Константин Сивков, военный аналитик (Россия):

Они всеми силами наращивают гонку вооружений и устраняют любые препятствия на пути раскрутки нового витка гонки вооружений. Договор по открытому небу был одним из таких препятствий. Так как этот договор со стороны США в одностороннем порядке был разрушен, то и Россия, естественно, из него вышла.