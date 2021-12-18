Прямой эфир

Военный аналитик о выходе России из ДОН: «Они всеми силами наращивают гонку вооружений и устраняют любые препятствия»

18 декабря 2021 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу, который действовал без малого 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный аналитик о выходе России из ДОН: «Они всеми силами наращивают гонку вооружений и устраняют любые препятствия»-1

Соглашение давало его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Но США, стремясь к военному доминированию, все же подорвали договоренности. При этом европейские союзники Штатов допускали, что могут и дальше передавать в Вашингтон данные, собранные в ходе пролетов над территорией России.

Военный аналитик о выходе России из ДОН: «Они всеми силами наращивают гонку вооружений и устраняют любые препятствия»-4

Константин Сивков, военный аналитик (Россия):
Они всеми силами наращивают гонку вооружений и устраняют любые препятствия на пути раскрутки нового витка гонки вооружений. Договор по открытому небу был одним из таких препятствий. Так как этот договор со стороны США в одностороннем порядке был разрушен, то и Россия, естественно, из него вышла.

Военный аналитик о выходе России из ДОН: «Они всеми силами наращивают гонку вооружений и устраняют любые препятствия»-7

После развала этого соглашения риски в сфере национальной безопасности, а именно развития систем вооружений и размещения войск, значительно возросли. Хотя Россия, несмотря на многочисленные нарушения со стороны своих партнеров, долгое время оставалась открытой к диалогу.

# Военная авиация # Константин Сивков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Военные лётчики Беларуси и России патрулируют воздушные границы Союзного государства
18 декабря 2021 13:12

Военные лётчики Беларуси и России патрулируют воздушные границы Союзного государства

В Израиле фотографа избила национальная полиция. Мужчина освещал местные акции протеста
18 декабря 2021 13:03

В Израиле фотографа избила национальная полиция. Мужчина освещал местные акции протеста

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу
18 декабря 2021 12:58

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу