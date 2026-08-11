Новости по тегу #Следственный комитет РФ

Семья Усольцевых, Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь, пропала вблизи поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.
В результате машинист оказался зажат в кабине и умер в машине скорой помощи. Власти усиливают меры безопасности на транспорте.
Белорусские и российские следователи в Минске обсуждают взаимодействие в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом.
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