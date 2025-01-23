В Польше средняя пенсия упадёт до минимума

В благодарность за многолетний добросовестный труд: жители Польши в старости могут остаться без средств к существованию. Согласно отчету Международного валютного фонда, через несколько лет средняя пенсия в Польше может упасть в полтора раза: с 45 до 29 % от средней зарплаты, рассказали в программе Новости «24 часа».

Причина кризиса – в стремительном старении общества и сокращении трудоспособного населения. Если правительство не примет меры, то большинство пожилых поляков будут получать минимальные выплаты, независимо от того, где и сколько они трудились и какую получали зарплату. По мнению аналитиков МВФ, для того чтобы избежать подобной ситуации, потребуются дополнительные бюджетные расходы, которые должны составить примерно 6 % ВВП. Но на эти цели денег у правительства нет, ведь все средства уходят на военные нужды. Авторы доклада резюмировали, что если поляки хотят обеспечить себе достойную старость, им надо заранее делать накопления и быть готовыми работать после выхода на пенсию.