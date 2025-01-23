ПСЖ разгромил «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 4:2 в матче седьмого тура Лиги чемпионов. Голами отметились Усман Дембеле, Брэдли Барколя, Жоао Невес и Гонсалу Рамуш. Об этом пишет ТАСС.

У «Манчестер Сити» голы забивали Джек Грилиш и Эрлинг Холанд. Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов оставался в запасе, а Хвича Кварацхелия смотрел за игрой с трибуны.

У ПСЖ 10 очков, а у «Манчестер Сити» – восемь. Французский клуб занимает 22-е место, а английская команда – 25-е. С сезона 2024/25 клубы принимают участие в общем этапе Лиги чемпионов, где 36 коллективов играют по восемь матчей с разными соперниками.