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ПСЖ разгромил «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

23 января 2025 08:06
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«Пари Сен-Жермен» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 4:2 в матче седьмого тура Лиги чемпионов. Голами отметились Усман Дембеле, Брэдли Барколя, Жоао Невес и Гонсалу Рамуш. Об этом пишет ТАСС.

ПСЖ разгромил «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

У «Манчестер Сити» голы забивали Джек Грилиш и Эрлинг Холанд. Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов оставался в запасе, а Хвича Кварацхелия смотрел за игрой с трибуны. 

У ПСЖ 10 очков, а у «Манчестер Сити»  –  восемь. Французский клуб занимает 22-е место, а английская команда – 25-е. С сезона 2024/25 клубы принимают участие в общем этапе Лиги чемпионов, где 36 коллективов играют по восемь матчей с разными соперниками.

# Футбол

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