Калифорния снова в огне. Новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелеса

Примерно 31 000 человек уже получили уведомления об эвакуации из-за лесного пожара «Хьюз» в округе Лос-Анджелес. Об этом пишет РИА Новости.

По словам шерифа Роберта Луны, еще 23 000 людей были предупреждены о возможной экстренной эвакуации. Огонь разросся до 9 200 акров (37 квадратных километров).