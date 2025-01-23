Калифорния снова в огне. Новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелеса
Примерно 31 000 человек уже получили уведомления об эвакуации из-за лесного пожара «Хьюз» в округе Лос-Анджелес. Об этом пишет РИА Новости.
По словам шерифа Роберта Луны, еще 23 000 людей были предупреждены о возможной экстренной эвакуации. Огонь разросся до 9 200 акров (37 квадратных километров).
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Лесные пожары, которые начались 7 января, признаны крупнейшими в истории штата и достигли площади более 16 000 гектаров. Погибли по меньшей мере 25 человек. Стремительному распространению огня способствовала сухая и ветреная погода.