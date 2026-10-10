Злоумышленница задержана, полиция выясняет ее мотивы.
Причиной экстренных мер стали массовые сообщения в соцсетях о готовящихся атаках на детские учреждения.
Известно о 8 пострадавших. Это пятеро подростков и трое взрослых.
В руководстве ведомства инициативу называют вынужденной реакцией на серию диверсий внутри страны.
Согласно данным Ассоциации дистрибьюторов и производителей автомобильных запчастей, около 40 % предприятий местного автопрома до конца 2026 года планируют массовые сокращения.
Стоимость литра бензина и дизеля в среднем достигла двух евро – из-за этого расходы перевозчиков выросли более чем на 20 %.
Протестующие также жестко раскритиковали инициативу властей, которая ограничивается лишь минимальной надбавкой на уровень инфляции.
Такая мера позволит республике соблюсти договоренности, достигнутые в рамках НАТО в 2014 году.
Ближайшая поликлиника находится в 40 километрах. Многие жители не смогут получить медпомощь в экстренной ситуации.
Дома культуры, библиотеки и пожарные части будут работать как центры информирования о гражданской обороне.
Об этом говорят результаты последнего опроса, проведенного Национальным центром исследований общественного мнения.
«Объяснить логику киевского режима с точки зрения здравого смысла невозможно, потому что это не имеет смысла».
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