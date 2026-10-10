Прямой эфир

Новости по тегу #Польша

В Варшаве три человека ранены при нападении на школу
10 октября 2026 16:58

В Варшаве три человека ранены при нападении на школу

В Польше усилили охрану школ из-за угрозы нападений
09 октября 2026 10:54

В Польше усилили охрану школ из-за угрозы нападений

Студент техникума в Польше напал на учащихся с ножом
07 октября 2026 13:55

Студент техникума в Польше напал на учащихся с ножом

Минобороны Польши готовит новый закон о полной готовности к войне
03 октября 2026 08:05

Минобороны Польши готовит новый закон о полной готовности к войне

На автомобильных заводах Польши происходят массовые увольнения
29 сентября 2026 13:48

На автомобильных заводах Польши происходят массовые увольнения

В Польше закрылись более 700 транспортных компаний из-за роста цен на топливо
22 сентября 2026 06:06

В Польше закрылись более 700 транспортных компаний из-за роста цен на топливо

Польские учителя вышли на акцию протеста, требуя повышения зарплат
31 августа 2026 16:53

Польские учителя вышли на акцию протеста, требуя повышения зарплат

Чехия направит 2% ВВП на обороннные расходы в 2027 году
31 августа 2026 13:59

Чехия направит 2% ВВП на обороннные расходы в 2027 году

Жители польского города Мястко вышли на протест против закрытия единственной в районе больницы
28 августа 2026 08:05

Жители польского города Мястко вышли на протест против закрытия единственной в районе больницы

В Польше проведут общенациональный тренинг реагирования
28 августа 2026 06:48

В Польше проведут общенациональный тренинг реагирования

В Польше фиксируется рост антиукраинских настроений среди населения
27 августа 2026 11:02

В Польше фиксируется рост антиукраинских настроений среди населения

Дудчак: Лукашенко никогда не давал повода Киеву хамить в адрес Минска
23 августа 2026 19:41

Дудчак: Лукашенко никогда не давал повода Киеву хамить в адрес Минска