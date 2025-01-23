В Баварии мужчина с ножом напал на людей в парке – есть жертвы

Чрезвычайное происшествие в Германии. Мужчина с ножом напал на людей в парке. От рук злоумышленника погибли два человека, в том числе двухлетний ребенок. Еще троих нападавший серьезно ранил. Двое – в тяжелом состоянии в больнице, рассказали в программе Новости «24 часа».

Трагедия произошла в баварском городе Ашаффенбург. Подозреваемый задержан, им оказался 28 летний выходец из Афганистана. Его мотивы пока неизвестны. В полиции сообщили, что если бы не случайные прохожие, которые пытались остановить нападавшего, жертв могло быть гораздо больше.

Максимилиан Бассер, представитель полиции города Ашаффенбург (Германия):

Для задержания подозреваемого нам пришлось временно остановить движение поездов, так как он пытался скрыться через железнодорожные пути. На данном этапе расследования мы точно знаем, что мужчина действовал в одиночку и у него не было сообщников.

Есть сведения, что подозреваемый и раньше проявлял агрессию и даже проходил психиатрическое лечение. По словам министра внутренних дел Баварии, злоумышленник просил в Германии убежища, но получил отказ и должен был покинуть страну еще в декабре.