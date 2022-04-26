Американцы назвали глупостью уничтожение в Европе памятников советским воинам

Новости США. В США назвали уничтожение памятников советским воинам в Европе большой глупостью. Об этом заявили ветераны Второй мировой, которые знают, какой ценой досталось освобождение мира от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волна вандализма в отношении мемориалов солдатам Красной армии прокатилась за последние недели по нескольким странам. В Берлине зафиксировано 16 случаев. Памятники были целью хулиганов в Румынии, Словакии, Латвии, Литве и Польше. Американские ветераны уверены, что разрушать символы, отражающие прошлую дружбу, глупо. И эта кампания по сносу и нападению на мемориалы не столько преступления хулиганов, сколько потворство проводимой политике этих стран.