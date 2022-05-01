В Польше начались масштабные военные учения НАТО. В них задействуют около 18 тысяч человек

1 мая в Польше начались масштабные военные учения НАТО. На польской территории задействуют около 7 000 солдат из разных стран и 3 000 единиц техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В свою очередь, польские военные отправятся в Литву и Латвию.

Ольга Коршун, СТВ:

Учения пройдут на территории восьми стран. В целом в них будут задействованы 18 тысяч человек. Организатором Defender Europe – 22 выступают Вооруженные Силы США. Вряд ли такие мероприятия добавят в наш регион больше стабильности и безопасности.