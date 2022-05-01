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В Польше начались масштабные военные учения НАТО. В них задействуют около 18 тысяч человек

01 мая 2022 17:25
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1 мая в Польше начались масштабные военные учения НАТО. На польской территории задействуют около 7 000 солдат из разных стран и 3 000 единиц техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В свою очередь, польские военные отправятся в Литву и Латвию.

В Польше начались масштабные военные учения НАТО. В них задействуют около 18 тысяч человек-1

В Польше начались масштабные военные учения НАТО. В них задействуют около 18 тысяч человек-3

Ольга Коршун, СТВ:
Учения пройдут на территории восьми стран. В целом в них будут задействованы 18 тысяч человек. Организатором Defender Europe – 22 выступают Вооруженные Силы США. Вряд ли такие мероприятия добавят в наш регион больше стабильности и безопасности.

# Международная политика # Ольга Коршун # Фотофакт

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