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Стирать бельё большими партиями, выключать ненужные приборы. Как в Японии борются с перегрузкой электросетей?

01 июля 2022 08:49
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Новости Японии. Власти Японии просят население и бизнес экономить электроэнергию. Так как энергосети сильно перегружены из-за аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Стирать бельё большими партиями, выключать ненужные приборы. Как в Японии борются с перегрузкой электросетей?-1

Люди пользуются кондиционерами и вентиляторами. При этом, как сообщают местные власти, экономия не должна сильно влиять на повседневную жизнь и работу предприятий. Но рекомендации звучат ультимативно: стирать белье большими партиями, выключать ненужные приборы. А компании просят выключать кондиционеры в неиспользуемых помещениях и гасить свет во время обеденных перерывов. Такие меры введены на три месяца.  

# Экономический кризис # Новости Японии # Фотофакт

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