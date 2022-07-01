Стирать бельё большими партиями, выключать ненужные приборы. Как в Японии борются с перегрузкой электросетей?

Люди пользуются кондиционерами и вентиляторами. При этом, как сообщают местные власти, экономия не должна сильно влиять на повседневную жизнь и работу предприятий. Но рекомендации звучат ультимативно: стирать белье большими партиями, выключать ненужные приборы. А компании просят выключать кондиционеры в неиспользуемых помещениях и гасить свет во время обеденных перерывов. Такие меры введены на три месяца.