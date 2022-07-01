Стирать бельё большими партиями, выключать ненужные приборы. Как в Японии борются с перегрузкой электросетей?

Новости Японии. Власти Японии просят население и бизнес экономить электроэнергию. Так как энергосети сильно перегружены из-за аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Власти Японии просят население и бизнес экономить электроэнергию. Так как энергосети сильно перегружены из-за аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди пользуются кондиционерами и вентиляторами. При этом, как сообщают местные власти, экономия не должна сильно влиять на повседневную жизнь и работу предприятий. Но рекомендации звучат ультимативно: стирать белье большими партиями, выключать ненужные приборы. А компании просят выключать кондиционеры в неиспользуемых помещениях и гасить свет во время обеденных перерывов. Такие меры введены на три месяца.