В Польше цены на уголь бьют рекорды. Власти предложили перейти на хворост

Новости Польши. Поляки начали собирать дрова. В стране цены на уголь бьют все рекорды. Стоимость энергоносителей резко взлетела на фоне конфликта в Украине и антироссийских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате счета за коммунальные платежи стали неподъемными для многих людей. Они вынуждены экономить на тепле, свете или даже продуктах. В ответ польское правительство разводило руками. Власти предложили населению лишь один вариант – собирать хворост. Правда, после специального обучения и за дополнительную плату. А людям ничего не осталось, это какая-никакая, но все-таки экономия. Кроме того, леса покрывают 30 % территории Польши и дерево намного дешевле угля.

Шимон Татарчик, лесник:

В этом году из-за цен на уголь и пеллеты многие люди вспомнили, что у них есть печи. Так как в них можно топить дрова, если нет электричества.

Артур Гацкий, начальник леса:

В связи со сложившейся ситуацией в Европе и конфликтом в Украине, гослеса должны обеспечить дровами наших жителей на будущий отопительный сезон. Таким образом, это сырье, которое является полностью возобновляемым ресурсом, удовлетворит потребности наших жителей в отоплении на предстоящую и следующую зиму.