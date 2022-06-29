В Польше закрываются торговые точки. Жители страны отказывают себе в продуктах
Новости Польши. Из-за роста цен полякам приходится потуже затягивать пояса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Максимально сократив свои расходы, они вынуждены делать меньше покупок. Таковы данные мониторинга торговых сетей, который провела группа экономистов.
Большинство продавцов сейчас охвачены паникой. Поляки стали меньше ходить в магазины, меньше там тратить денег. Речь уже не идет о дорогих товарах. Люди стали экономить на основных расходах, даже на еде, в чем признались 80 % покупателей. В среднем цены в Польше выросли более чем на 16 %, а на такие товары, как хлеб, молочные продукты или мясо, уже примерно на 30 %. И это стало большой проблемой для торговли. За последние четыре месяца посещаемость магазинов упала на 9 %. Им теперь приходится бороться за каждого покупателя, который все неохотнее расстается со своими деньгами.
И многие не выдерживают этой борьбы. По сообщению местных СМИ, в стране уже закрылось более 3 000 торговых точек. Выживают пока дискаунтеры и местные супермаркеты. Но и у них пессимистичные настроения. По мнению экономистов, цены будут расти и дальше. Польский депутат Европарламента предположил, что уже к концу этой недели правительство объявит об инфляции в 15 %. Экс-глава Нацбанка страны заявил, что уже к сентябрю она достигнет 18 %.