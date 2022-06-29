В Польше закрываются торговые точки. Жители страны отказывают себе в продуктах

Большинство продавцов сейчас охвачены паникой. Поляки стали меньше ходить в магазины, меньше там тратить денег. Речь уже не идет о дорогих товарах. Люди стали экономить на основных расходах, даже на еде, в чем признались 80 % покупателей. В среднем цены в Польше выросли более чем на 16 %, а на такие товары, как хлеб, молочные продукты или мясо, уже примерно на 30 %. И это стало большой проблемой для торговли. За последние четыре месяца посещаемость магазинов упала на 9 %. Им теперь приходится бороться за каждого покупателя, который все неохотнее расстается со своими деньгами.