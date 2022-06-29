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В Польше закрываются торговые точки. Жители страны отказывают себе в продуктах

29 июня 2022 17:16
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Новости Польши. Из-за роста цен полякам приходится потуже затягивать пояса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Максимально сократив свои расходы, они вынуждены делать меньше покупок. Таковы данные мониторинга торговых сетей, который провела группа экономистов.  

В Польше закрываются торговые точки. Жители страны отказывают себе в продуктах-1

Большинство продавцов сейчас охвачены паникой. Поляки стали меньше ходить в магазины, меньше там тратить денег. Речь уже не идет о дорогих товарах. Люди стали экономить на основных расходах, даже на еде, в чем признались 80 % покупателей. В среднем цены в Польше выросли более чем на 16 %, а на такие товары, как хлеб, молочные продукты или мясо, уже примерно на 30 %. И это стало большой проблемой для торговли. За последние четыре месяца посещаемость магазинов упала на 9 %. Им теперь приходится бороться за каждого покупателя, который все неохотнее расстается со своими деньгами.  

В Польше закрываются торговые точки. Жители страны отказывают себе в продуктах-4

И многие не выдерживают этой борьбы. По сообщению местных СМИ, в стране уже закрылось более 3 000 торговых точек. Выживают пока дискаунтеры и местные супермаркеты. Но и у них пессимистичные настроения. По мнению экономистов, цены будут расти и дальше. Польский депутат Европарламента предположил, что уже к концу этой недели правительство объявит об инфляции в 15 %. Экс-глава Нацбанка страны заявил, что уже к сентябрю она достигнет 18 %.  

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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