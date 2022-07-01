«Остановите смертоносную миграционную политику». В США активисты устроили пикет из-за гибели мигрантов

Демонстранты стояли перед белыми крестами и держали в руках плакаты с надписями «Остановите иммиграционную политику, убивающую мигрантов» и «Остановите смертоносную миграционную политику». Напомним, не так давно в брошенном грузовике в штате Техас были обнаружены 50 мигрантов, которые погибли из-за истощения и обезвоживания. Еще 16 человек, в том числе четверо детей, были доставлены в местные клиники для оказания медицинской помощи.