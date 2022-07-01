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«Остановите смертоносную миграционную политику». В США активисты устроили пикет из-за гибели мигрантов

01 июля 2022 08:51
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Новости США. На границе США и Мексики активисты устроили пикет. Они критикуют иммиграционную политику Штатов из-за множества смертей мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Остановите смертоносную миграционную политику». В США активисты устроили пикет из-за гибели мигрантов-1

Демонстранты стояли перед белыми крестами и держали в руках плакаты с надписями «Остановите иммиграционную политику, убивающую мигрантов» и «Остановите смертоносную миграционную политику». Напомним, не так давно в брошенном грузовике в штате Техас были обнаружены 50 мигрантов, которые погибли из-за истощения и обезвоживания. Еще 16 человек, в том числе четверо детей, были доставлены в местные клиники для оказания медицинской помощи.  

# Беженцы # Новости США # Фотофакт

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