Украина ввела визовый режим для россиян. Он начинает действовать с 1 июля

Новости Украины. Украина ввела визовый режим для россиян. Он начинает действовать 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, виза, которую можно оформить в восьми городах России или в третьих странах, не является гарантией, что россиян пустят в страну. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально сотрудниками пограничной службы Украины.