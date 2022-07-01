Прямой эфир

Украина ввела визовый режим для россиян. Он начинает действовать с 1 июля

01 июля 2022 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Украина ввела визовый режим для россиян. Он начинает действовать 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Украина ввела визовый режим для россиян. Он начинает действовать с 1 июля-1

Кроме того, виза, которую можно оформить в восьми городах России или в третьих странах, не является гарантией, что россиян пустят в страну. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально сотрудниками пограничной службы Украины.  

# Визы # Новости Украины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аналитики предсказывают Италии голодный год. Чем чреваты засухи для страны?
01 июля 2022 08:44

Аналитики предсказывают Италии голодный год. Чем чреваты засухи для страны?

Польский бизнес не верит в улучшение экономической ситуации в стране
30 июня 2022 13:16

Польский бизнес не верит в улучшение экономической ситуации в стране

Испания разместила в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов
30 июня 2022 13:04

Испания разместила в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов