Новости Франции. Макрон может потерять президентский пост в то время, как его оппонент – кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – уверена в своей победе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 9 апреля, во Франции – «день тишины». Никакой предвыборной агитации, только ожидания скорого вердикта избирателей. Уже завтра французы проголосуют в первом туре президентских выборов. Еще несколько месяцев назад переизбрание действующего лидера Франции Эммануэля Макрона считалось предрешенным. Но сейчас, согласно данным опроса, свою ближайшую конкурентку он опережает всего на процент. Сам Макрон связывает это с тем, что позже оппонентов вступил в предвыборную гонку. У него были более важные дела, к которым обязывал президентский статус.

Эммануэль Макрон, президент Франции: Кто мог понять шесть недель назад, что я вдруг начну политические митинги, что я сосредоточусь на внутренних проблемах, когда такое происходит в Украине?

Однако жители связывают шаткое положение Макрона с проводимой им политикой. Люди высказывают недовольство в адрес действующего главы Пятой республики и надеются на скорые изменения.

Я думаю, что мы не можем упустить свой шанс 10 апреля. Люди больше не могут страдать от этой капиталистической системы с Макроном. Это должно прекратиться, и в воскресенье у нас есть шанс остановить это.

Непродуманная политика Европы и санкционные ограничения в отношении России. За все приходится платить народу из-за решений псевдолидеров. Выборы завтра, а во Франции могут отключить электричество. В первую очередь это может коснуться крупнейших потребителей. Впрочем, такие способы экономии на фоне дефицита ресурсов в скором времени могут избрать и другие европейские страны, ранее отказавшиеся платить за российский газ в рублях.