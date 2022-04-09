Турецкие эксперты: США и НАТО заботятся не о жизнях, для них важнее собственные интересы в украинском кризисе

США и НАТО заботятся не о жизнях людей, для них важнее гегемония и собственные интересы в украинском кризисе. Такое мнение высказали турецкие эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С одной стороны, страны-члены НАТО призывают прекратить российско-украинский конфликт. Но по факту – никогда не останавливали поставки оружия на линию соприкосновения.

Ихсан Сефа, эксперт (Турция):

То, что сделали США и НАТО, гораздо хуже, чем подливать масла в огонь. Как я уже сказал, военная операция, пока она продолжается, будет в их пользу. Им плевать на человеческие жертвы, или если люди пропали без вести, или были вынуждены покинуть свои дома.

Халил Ожарак, военный эксперт (Турция):

На Западе преобладает мнение, что российские войска, похоже, потерпели неудачу в этой операции. Однако с моей точки зрения, российская армия в значительной степени достигла своих целей.