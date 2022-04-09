Саудовская Аравия увеличивает число паломников в Мекку. ПЦР-тест – обязателен

С точки зрения ислама, паломничество считается одним из наилучших деяний для мусульманина. Поэтому число желающих поучаствовать в нем традиционно высокое. Однако требования к ним выдвигают с учетом обстановки в области здравоохранения. Путешественники в Мекку должны быть моложе 65 лет и полностью вакцинированы от коронавируса. До пандемии число паломников превышало 2,5 миллиона человек, что ежегодно приносило стране около 12 миллиардов долларов. В том числе за счет иностранцев. Приглашают к участию их и в 2022 году. Но с поправкой: при себе необходимо иметь свежий отрицательный ПЦР-тест.