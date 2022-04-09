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Саудовская Аравия увеличивает число паломников в Мекку. ПЦР-тест – обязателен

09 апреля 2022 12:25
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Новости Саудовской Аравии. Спустя два года жестких ограничений Саудовская Аравия увеличивает число паломников хаджа до миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саудовская Аравия увеличивает число паломников в Мекку. ПЦР-тест – обязателен-1

С точки зрения ислама, паломничество считается одним из наилучших деяний для мусульманина. Поэтому число желающих поучаствовать в нем традиционно высокое. Однако требования к ним выдвигают с учетом обстановки в области здравоохранения. Путешественники в Мекку должны быть моложе 65 лет и полностью вакцинированы от коронавируса. До пандемии число паломников превышало 2,5 миллиона человек, что ежегодно приносило стране около 12 миллиардов долларов. В том числе за счет иностранцев. Приглашают к участию их и в 2022 году. Но с поправкой: при себе необходимо иметь свежий отрицательный ПЦР-тест.

# Путешествия # Фотофакт

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