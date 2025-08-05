Как Беларусь успешно торгует со странами ЕС в обход санкций – объяснил политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Соседей не выбирают, поэтому как бы ни складывались отношения Беларуси и США, Вашингтон все-таки далеко, а транзит грузов, обстановка на границе и въезд в ЕС зависят от позиции Польши, Литвы и Латвии. А это парламентские республики, где власть не собрана в вертикаль, как у нас, а состоит из междусобойчиков, договоренностей, союзов и, конечно, она зависит от денег бизнеса. А как бизнес влияет на политику – расскажем в «Занимательной политологии». Американцы считают, что следующие пять лет в Европе будут усиливаться евроскептики, то есть противники единой Европы и лидерства Германии. Хорошо это или плохо для Беларуси? На самом деле, не очень, потому что чем слабее будет единый центр, тем наши соседи – поляки, прибалты и украинцы – будут непредсказуемее. Не потому что у них станет больше суверенитета, а потому что везде в Восточной Европе будут усиливаться банки, корпорации, оборонные структуры, связанные с США. Это значит, что на местах будет расти связка национального бизнеса с американским, а не с европейским капиталом.

Андрей Лазуткин:

Так что любая администрация в Вашингтоне волей-неволей будет подстраиваться под интересы тех американских корпораций, которые уже прочно сидят в Польше и Прибалтике. А американцы работают вовсе не по законам рынка. К примеру, с точки зрения Европы было бы выгодно покупать дешевую белорусскую электроэнергию или дешевый белорусский бензин или дешевый калий для сельского хозяйства или трактора, которые дешевле западных. Но поскольку в Прибалтике и Польше сектор энергетики и топлива контролируют американцы, им надо, наоборот, чтобы электроэнергия и бензин для населения были как можно дороже. Поэтому в стоимость топлива и энергии специально закладывается дорогая логистика, взрываются «Северные потоки» и трубопровод в Судже, потому что сырье должно быть американским и поступать на НПЗ или ТЭС с американским капиталом. Параллельно США финансируют зеленую повестку и зеленые партии, чтобы стоимость генерации на газе еще и искусственно завышалась, как бы под давлением общественности, которая борется за климат. Поэтому сектор энергетики в плане обхода санкций для нас закрыт. Для чего США и была нужна война в Украине, чтобы затруднить поставки нефти и газа из России в Европу. И кто бы ни был завтра у власти в Прибалтике и Польше, они все равно не начнут закупать белорусское электричество или солярку, потому что можно поменять премьера на выборах, а вот собственника топливного комплекса в Восточной Европе поменять нельзя никакими выборами.