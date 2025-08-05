Как Беларусь успешно торгует со странами ЕС в обход санкций – объяснил политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Соседей не выбирают, поэтому как бы ни складывались отношения Беларуси и США, Вашингтон все-таки далеко, а транзит грузов, обстановка на границе и въезд в ЕС зависят от позиции Польши, Литвы и Латвии. А это парламентские республики, где власть не собрана в вертикаль, как у нас, а состоит из междусобойчиков, договоренностей, союзов и, конечно, она зависит от денег бизнеса.
А как бизнес влияет на политику – расскажем в «Занимательной политологии».
Американцы считают, что следующие пять лет в Европе будут усиливаться евроскептики, то есть противники единой Европы и лидерства Германии. Хорошо это или плохо для Беларуси? На самом деле, не очень, потому что чем слабее будет единый центр, тем наши соседи – поляки, прибалты и украинцы – будут непредсказуемее. Не потому что у них станет больше суверенитета, а потому что везде в Восточной Европе будут усиливаться банки, корпорации, оборонные структуры, связанные с США. Это значит, что на местах будет расти связка национального бизнеса с американским, а не с европейским капиталом.
Андрей Лазуткин:
Так что любая администрация в Вашингтоне волей-неволей будет подстраиваться под интересы тех американских корпораций, которые уже прочно сидят в Польше и Прибалтике.
А американцы работают вовсе не по законам рынка. К примеру, с точки зрения Европы было бы выгодно покупать дешевую белорусскую электроэнергию или дешевый белорусский бензин или дешевый калий для сельского хозяйства или трактора, которые дешевле западных. Но поскольку в Прибалтике и Польше сектор энергетики и топлива контролируют американцы, им надо, наоборот, чтобы электроэнергия и бензин для населения были как можно дороже.
Поэтому в стоимость топлива и энергии специально закладывается дорогая логистика, взрываются «Северные потоки» и трубопровод в Судже, потому что сырье должно быть американским и поступать на НПЗ или ТЭС с американским капиталом.
Параллельно США финансируют зеленую повестку и зеленые партии, чтобы стоимость генерации на газе еще и искусственно завышалась, как бы под давлением общественности, которая борется за климат.
Поэтому сектор энергетики в плане обхода санкций для нас закрыт. Для чего США и была нужна война в Украине, чтобы затруднить поставки нефти и газа из России в Европу. И кто бы ни был завтра у власти в Прибалтике и Польше, они все равно не начнут закупать белорусское электричество или солярку, потому что можно поменять премьера на выборах, а вот собственника топливного комплекса в Восточной Европе поменять нельзя никакими выборами.
Андрей Лазуткин:
Монополия – главный источник дохода корпораций типа «Orlen», который контролирует рынок нефтепродуктов и закупает нефть и СПГ в США. Сегодня «Orlen» захватил еще и украинский рынок, куда раньше продавали топливо мы, и они сделают все, чтобы мы туда не вернулись. А фермеров в ЕС с дешевым калием и тракторами, по задумке США, вообще быть не должно — их специально разоряют, чтобы импортировать продовольствие из Штатов или из подконтрольных стран типа Украины, где тоже работают американские корпорации.
Отсюда вопрос: имеет ли смысл сделка с президентом США, если администрация Трампа заведомо не будет делать никаких невыгодных шагов в отношении своих компаний? Им это как ушат воды на голову, потому что надо продавать свое оружие, газ, продукты питания, а публичное снятие санкций с Беларуси и России будет означать, что Европа начнет получать более дешевое сырье, да и денег на оборону можно тратить меньше, раз у нас наступила дружба.
Подробности в видео.