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Технологический суверенитет и импортозамещение – Караник рассказал о ключевых направлениях в работе НАН

05 августа 2025 17:50
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Практикоориентированность научных исследований, внедрение их в экономику и социальную сферу. А еще импортозамещение и экспорт наукоемкой продукции. Александр Лукашенко 5 августа обозначил ключевые направления в работе Национальной академии наук. Во Дворце Независимости прошло совещание с рабочей группой по анализу деятельности НАН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения и подвижки связывают с приходом нового руководителя. Интеллигент с авторитетом у самой предвзятой касты – медицинской. Причем с хорошим управленческим багажом и ведомственного управления, и территориального. Лучшего кадра для прорывных задач не найти. Владимир Караник – ученый-практик, ему и оздоравливать академическую науку. А это 107 юридических лиц. 

Технологический суверенитет и импортозамещение – Караник рассказал о ключевых направлениях в работе НАН-2

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Хозяйство большое. Радуюсь, что самое образованное, наверное, в стране хозяйство. Мы должны соответствовать этим изменениям, причем добавилось с точки зрения геополитической нестабильности и новое направление. Если раньше Академия наук это фундаментальные, прорывные исследования, это развитие тех направлений, где у нас есть компетенции, то сейчас мы должны понимать, что мы много внимания должны уделять и обеспечению технологического суверенитета, импортозамещению, нарабатывать компетенции там, где раньше мы не считали это целесообразным: ну, зачем делать свое, если это все можно купить. 

# Владимир Караник # НАН Беларуси

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