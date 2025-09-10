ВВС Израиля нанесли удары по переговорной группе ХАМАС в столице Катара Дохе

ВС Израиля атаковали территорию в Дохе, где находились высокопоставленные чиновники палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.

По сведению телеканала, атака израильской армии была направлена на официальных лидеров ХАМАС, которые в Дохе прорабатывали предложение главы Белого дома Дональда Трампа об урегулировании конфликта.

Издание Israel Hayom отмечает, что израильская сторона предварительно информировала Вашингтон и Доху о намерении нанести удары.

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