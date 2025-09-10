Прямой эфир

ВВС Израиля нанесли удары по переговорной группе ХАМАС в столице Катара Дохе

10 сентября 2025 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ВВС Израиля нанесли удары по переговорной группе ХАМАС в столице Катара Дохе-0

ВС Израиля атаковали территорию в Дохе, где находились высокопоставленные чиновники палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.

По сведению телеканала, атака израильской армии была направлена на официальных лидеров ХАМАС, которые в Дохе прорабатывали предложение главы Белого дома Дональда Трампа об урегулировании конфликта.

Издание Israel Hayom отмечает, что израильская сторона предварительно информировала Вашингтон и Доху о намерении нанести удары.

Читайте также:
В ответ на удары Израиля по столице Катара Совбез ООН соберёт экстренное заседание

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Новый премьер Франции начнёт работу на фоне массовых общенациональных протестов
10 сентября 2025 08:53

Новый премьер Франции начнёт работу на фоне массовых общенациональных протестов

В ответ на удары Израиля по столице Катара Совбез ООН соберёт экстренное заседание
10 сентября 2025 08:52

В ответ на удары Израиля по столице Катара Совбез ООН соберёт экстренное заседание

Польша стягивает военную технику к границе с Беларусью
10 сентября 2025 08:41

Польша стягивает военную технику к границе с Беларусью