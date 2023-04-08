В Москве +14°С и ясно, в Мадриде до +25°С. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 апреля

В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +15 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +12 °С. В Риме +17 °С, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +25 °С.

В столице Болгарии +8 °С, будет дождливо. В Анкаре +16 °С, также с дождем. В Афинах +15 °С, не обойдется без осадков.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +9 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +12 °С. В Варшаве столбики термометров покажут также +10 °С, будет солнечно.