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В Москве +14°С и ясно, в Мадриде до +25°С. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 апреля

08 апреля 2023 15:55
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В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +15 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +12 °С. В Риме +17 °С, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +25 °С.  

В Москве +14°С и ясно, в Мадриде до +25°С. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 апреля-1

В столице Болгарии +8 °С, будет дождливо. В Анкаре +16 °С, также с дождем. В Афинах +15 °С, не обойдется без осадков.  

В Москве +14°С и ясно, в Мадриде до +25°С. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 апреля-4

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +9 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +12 °С. В Варшаве столбики термометров покажут также +10 °С, будет солнечно.  

В Москве +14°С и ясно, в Мадриде до +25°С. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 апреля-7

В Киеве синоптики обещают +12 °С, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +14 °С, будет ясно.

До +16°С, но сюрпризы от погоды еще можно ждать. Прогноз синоптиков на середину апреля читайте здесь.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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