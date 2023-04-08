Новости Австрии. Большинство австрийцев выступают против антироссийских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая низкая поддержка западной политики фиксируется среди молодежи и людей среднего возраста. Об этом пишут местные СМИ.
Новости Австрии. Большинство австрийцев выступают против антироссийских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая низкая поддержка западной политики фиксируется среди молодежи и людей среднего возраста. Об этом пишут местные СМИ.
Согласно исследованию, все больше австрийских граждан хотят вернуться к нейтралитету. Против санкций высказался 41 % респондентов. За – 37 %. Еще 22 % не определились со своим мнением. В первую очередь люди недовольны поставками топлива украинским войскам и участием страны в финансировании дорогостоящих поставок вооружения киевскому режиму. Кроме того, по мнению людей, Австрии следует вернуться к роли посредника в переговорах о заключении перемирия для урегулирования ситуации в Украине.