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Большинство австрийцев выступают против антироссийских санкций

08 апреля 2023 14:12
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Новости Австрии. Большинство австрийцев выступают против антироссийских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая низкая поддержка западной политики фиксируется среди молодежи и людей среднего возраста. Об этом пишут местные СМИ.

Большинство австрийцев выступают против антироссийских санкций-1

Согласно исследованию, все больше австрийских граждан хотят вернуться к нейтралитету. Против санкций высказался 41 % респондентов. За – 37 %. Еще 22 % не определились со своим мнением. В первую очередь люди недовольны поставками топлива украинским войскам и участием страны в финансировании дорогостоящих поставок вооружения киевскому режиму. Кроме того, по мнению людей, Австрии следует вернуться к роли посредника в переговорах о заключении перемирия для урегулирования ситуации в Украине.

# Международная политика # Новости Австрии # Фотофакт

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