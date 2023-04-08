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Работа над лечением коронавируса ускорила разработку вакцины от рака

08 апреля 2023 11:25
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Вакцины от рака и сердечных заболеваний могут появиться уже в конце этого десятилетия. Процесс их создания сильно ускорился после разработки препаратов от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа над лечением коронавируса ускорила разработку вакцины от рака-1

Согласно последним исследованиям, прогресс в работе ученых идет огромными темпами. За последние полтора года они смогли достичь тех результатов, на которые раньше уходило минимум 15 лет. И уже в скором будущем вакцины от рака будут создаваться под различные виды опухолей. Также разрабатываются инъекции, которые смогут покрывать сразу несколько респираторных инфекций.

# Медицина # Фотофакт

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