Болгария может отказаться от перехода к евро – одна из партий хочет инициировать референдум

В Болгарии вновь застопорился переход на европейскую валюту. В местный парламент было внесено 590 тысяч подписей в поддержку проведения референдума по вопросу сохранения национального лева. Инициатором народного голосования стала оппозиционная партия «Возрождение». Как отметил их лидер, вступление в еврозону – это капкан, из которого уже не будет выхода. А евро положит конец независимости Болгарии.