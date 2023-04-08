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Болгария может отказаться от перехода к евро – одна из партий хочет инициировать референдум

08 апреля 2023 11:23
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Крах доллара и банковский кризис в США заставили некоторые страны задуматься о надежности евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болгария может отказаться от перехода к евро – одна из партий хочет инициировать референдум-1

В Болгарии вновь застопорился переход на европейскую валюту. В местный парламент было внесено 590 тысяч подписей в поддержку проведения референдума по вопросу сохранения национального лева. Инициатором народного голосования стала оппозиционная партия «Возрождение». Как отметил их лидер, вступление в еврозону – это капкан, из которого уже не будет выхода. А евро положит конец независимости Болгарии.

# Экономический кризис # Новости Болгарии # Фотофакт

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