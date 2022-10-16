В Молдове протестующие требуют отставки президента Майи Санду

Новости Молдовы. Масштабные протесты продолжаются в столице Молдовы. Там люди требуют отставки правительства, не способного вывести страну из кризиса. «Долой диктатуру, долой Майю Санду», – скандируют на главных улицах Кишенева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У здания парламента уже установлена сцена, куда направлялись активисты. Однако в центральную часть города митингующих не пускают полицейские. Они выстроились живой цепью и перегородили дорогу. Напомним, демонстрации в Молдове не прекращаются с 18 сентября, в связи с чем в стране действует режим ЧП.

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