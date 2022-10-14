Прямой эфир

Туристам придётся дополнительно оплачивать отопление и свет в отелях Германии

14 октября 2022 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии энергокризис ударил по туристическому сектору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристам придётся дополнительно оплачивать отопление и свет в отелях Германии-1

Местные отели решили ввести дополнительный сбор для туристов за электроэнергию и отопление. Как заявляют сами владельцы гостиниц, в нынешних условиях это необходимая мера, так как она позволит покрыть высокие расходы на свет и отопление. Дополнительный сбор стали вводить даже самые дорогие немецкие отели, поскольку без этого сбора уже через несколько месяцев заведения истощат все свои резервы и просто разорятся. Такое решение не обрадовало иностранцев. Согласно данным Немецкой туристической ассоциации, люди начали отменять свою бронь отелей, если сумма доплаты превышает 15 евро.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Продержался 38 дней. Министр финансов Великобритании отправлен в отставку
14 октября 2022 17:22

Продержался 38 дней. Министр финансов Великобритании отправлен в отставку

Меняют ценники на все группы товаров. Инфляция в Германии достигла рекордных 10%
14 октября 2022 17:15

Меняют ценники на все группы товаров. Инфляция в Германии достигла рекордных 10%

Ценники не с чем сравнивать. С чем столкнулись депутаты во время проверки одного из универмагов Минска?
14 октября 2022 16:19

Ценники не с чем сравнивать. С чем столкнулись депутаты во время проверки одного из универмагов Минска?