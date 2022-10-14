Туристам придётся дополнительно оплачивать отопление и свет в отелях Германии

Местные отели решили ввести дополнительный сбор для туристов за электроэнергию и отопление. Как заявляют сами владельцы гостиниц, в нынешних условиях это необходимая мера, так как она позволит покрыть высокие расходы на свет и отопление. Дополнительный сбор стали вводить даже самые дорогие немецкие отели, поскольку без этого сбора уже через несколько месяцев заведения истощат все свои резервы и просто разорятся. Такое решение не обрадовало иностранцев. Согласно данным Немецкой туристической ассоциации, люди начали отменять свою бронь отелей, если сумма доплаты превышает 15 евро.