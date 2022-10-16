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Британцы закупаются портативными генераторами и тёплой пижамой

16 октября 2022 11:15
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Европа меркнет на фоне продолжающегося энергокризиса: люди массово скупают свечи и другие осветительные приборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Британцы закупаются портативными генераторами и тёплой пижамой-1

Так, в Британии продажи электрофонариков увеличились на 40 %. Готовясь к возможным отключениям электроэнергии зимой, запасаются жители Королевства и портативными генераторами. За первые недели октября спрос на них увеличился сразу на 200 %. Для экономии ресурсов в стране введены так называемые дешевые часы, когда электроэнергия стоит меньше, чем в остальное время. Большинство жителей намерены обогреваться именно таким образом.  

Британцы закупаются портативными генераторами и тёплой пижамой-4

На период, когда батареи будут холодными, есть теплые тапочки и пижамы – их тоже в последнее время продали гораздо больше обычного. Однако не только Британия страдает от последствий энергетического кризиса. Обеспокоены предстоящей зимой и в Италии. Там цена одного кубометра дров достигла 350 евро.  

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# Кризис в ЕС # Новости Великобритании # Фотофакт

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