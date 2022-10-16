Британцы закупаются портативными генераторами и тёплой пижамой

Европа меркнет на фоне продолжающегося энергокризиса: люди массово скупают свечи и другие осветительные приборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Британии продажи электрофонариков увеличились на 40 %. Готовясь к возможным отключениям электроэнергии зимой, запасаются жители Королевства и портативными генераторами. За первые недели октября спрос на них увеличился сразу на 200 %. Для экономии ресурсов в стране введены так называемые дешевые часы, когда электроэнергия стоит меньше, чем в остальное время. Большинство жителей намерены обогреваться именно таким образом.