Более 4,5 млн итальянцев не смогли или не захотели оплачивать ЖКХ

Новости Италии. Более четырех с половиной миллионов итальянцев за последние девять месяцев не смогли оплатить электричество и газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Более четырех с половиной миллионов итальянцев за последние девять месяцев не смогли оплатить электричество и газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международная компания провела опрос, который показал неутешительные результаты. Часть жителей, по их словам, не покрыли счета всего один раз, а другие и вовсе игнорируют жировки. При этом три миллиона итальянцев заявили, что откажутся оплачивать коммунальные услуги в будущем, если их стоимость не придет в норму.
Энергокризис мощно ударил по Италии, в результате чего в стране резко выросла стоимость энергоносителей и продуктов питания. Недовольные таким повышением цен люди устроили массовые протесты в Риме. Жители требуют оградить простых итальянцев от воздействия санкций и увеличить социальные льготы.
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