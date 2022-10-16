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Более 4,5 млн итальянцев не смогли или не захотели оплачивать ЖКХ

16 октября 2022 14:02
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Новости Италии. Более четырех с половиной миллионов итальянцев за последние девять месяцев не смогли оплатить электричество и газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 4,5 млн итальянцев не смогли или не захотели оплачивать ЖКХ-1

Международная компания провела опрос, который показал неутешительные результаты. Часть жителей, по их словам, не покрыли счета всего один раз, а другие и вовсе игнорируют жировки. При этом три миллиона итальянцев заявили, что откажутся оплачивать коммунальные услуги в будущем, если их стоимость не придет в норму.  

Более 4,5 млн итальянцев не смогли или не захотели оплачивать ЖКХ-4

Энергокризис мощно ударил по Италии, в результате чего в стране резко выросла стоимость энергоносителей и продуктов питания. Недовольные таким повышением цен люди устроили массовые протесты в Риме. Жители требуют оградить простых итальянцев от воздействия санкций и увеличить социальные льготы.  

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# Кризис в ЕС # Новости Италии # Фотофакт

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