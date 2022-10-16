Более 4,5 млн итальянцев не смогли или не захотели оплачивать ЖКХ

Новости Италии. Более четырех с половиной миллионов итальянцев за последние девять месяцев не смогли оплатить электричество и газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная компания провела опрос, который показал неутешительные результаты. Часть жителей, по их словам, не покрыли счета всего один раз, а другие и вовсе игнорируют жировки. При этом три миллиона итальянцев заявили, что откажутся оплачивать коммунальные услуги в будущем, если их стоимость не придет в норму.