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Латвийцы принесли свечи к уничтоженному советскому памятнику и спели «Катюшу»

16 октября 2022 11:21
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Новости Латвии. Жители латвийского города Лиепая возмущены уничтожением памятника советским воинам-освободителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Латвийцы принесли свечи к уничтоженному советскому памятнику и спели «Катюшу»-1

16 октября к месту, где был установлен мемориал, люди снова принесли зажженные свечи. Правда, установить их оказалось не так просто. Проведению акции препятствовали экипажи полиции. Вот только поговорить с латвийскими активистами у них не получилось. Люди отказались общаться по-латышски. И в знак протеста исполнили запрещенную в Латвии «Катюшу».  

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# Памятники # Новости Латвии # Фотофакт

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