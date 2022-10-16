Латвийцы принесли свечи к уничтоженному советскому памятнику и спели «Катюшу»

16 октября к месту, где был установлен мемориал, люди снова принесли зажженные свечи. Правда, установить их оказалось не так просто. Проведению акции препятствовали экипажи полиции. Вот только поговорить с латвийскими активистами у них не получилось. Люди отказались общаться по-латышски. И в знак протеста исполнили запрещенную в Латвии «Катюшу».

Читайте также:

Британцы закупаются портативными генераторами и тёплой пижамой

Туристам придётся дополнительно оплачивать отопление и свет в отелях Германии

В Литве жёсткая экономия электроэнергии. Ввели плату за зарядку электромобилей и позже включают уличное освещение