В Молдове продолжаются протесты против политики Санду

Новости Молдовы. В Молдове перенесли празднование Дня защиты детей из-за Европейского саммита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Молдовы. В Молдове перенесли празднование Дня защиты детей из-за Европейского саммита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, перенос праздника не единственное, к чему привел предстоящий саммит. В Кишиневе прошли акции протеста. Демонстранты хотят привлечь внимание зарубежных гостей к тому, что граждане Молдовы недовольны политикой действующего президента. И это после заявлений Санду о том, что страна вместе с Приднестровьем может стать членом ЕС к 2030 году.