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В Молдове продолжаются протесты против политики Санду

31 мая 2023 19:05
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Новости Молдовы. В Молдове перенесли празднование Дня защиты детей из-за Европейского саммита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове продолжаются протесты против политики Санду-1

Правда, перенос праздника не единственное, к чему привел предстоящий саммит. В Кишиневе прошли акции протеста. Демонстранты хотят привлечь внимание зарубежных гостей к тому, что граждане Молдовы недовольны политикой действующего президента. И это после заявлений Санду о том, что страна вместе с Приднестровьем может стать членом ЕС к 2030 году.

# Акции протеста # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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