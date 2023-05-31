В Молдове продолжаются протесты против политики Санду

Правда, перенос праздника не единственное, к чему привел предстоящий саммит. В Кишиневе прошли акции протеста. Демонстранты хотят привлечь внимание зарубежных гостей к тому, что граждане Молдовы недовольны политикой действующего президента. И это после заявлений Санду о том, что страна вместе с Приднестровьем может стать членом ЕС к 2030 году.