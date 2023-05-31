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Дуда признал, что у Путина есть успехи в украинском конфликте

31 мая 2023 14:52
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Президент Польши Анджей Дуда высоко оценил успехи Владимира Путина в украинском конфликте. Польский лидер сказал об этом во время встречи с генеральным директором Dow Jones и издателем The Wall Street Journal, пишет РИА Новости.

По словам Дуды, Путин не проиграл со вступлением Финляндии в НАТО. Польский лидер подчеркнул, что президент России не потерпел поражения ни в одной войне. Он также сказал, что Москва сейчас имеет явное превосходство над ВСУ, поскольку Россия мобилизует свои силы и переключает экономику на военные нужды.

# Международная политика # Анджэй Дуда # Владимир Путин

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