Дуда признал, что у Путина есть успехи в украинском конфликте

Президент Польши Анджей Дуда высоко оценил успехи Владимира Путина в украинском конфликте. Польский лидер сказал об этом во время встречи с генеральным директором Dow Jones и издателем The Wall Street Journal, пишет РИА Новости.

По словам Дуды, Путин не проиграл со вступлением Финляндии в НАТО. Польский лидер подчеркнул, что президент России не потерпел поражения ни в одной войне. Он также сказал, что Москва сейчас имеет явное превосходство над ВСУ, поскольку Россия мобилизует свои силы и переключает экономику на военные нужды.