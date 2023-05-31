В Молдове перенесли празднование Дня защиты детей из-за европейского саммита

Мероприятия, запланированные на 1 июня, отменены. Как рассказали власти, решение принято для безопасности. Кишинев будет практически парализован в четверг, попасть в отдельные части города станет невозможно, сообщил мэр столицы. Из-за этого концерт для детей перенесли на 2 июня, как и другие праздничные мероприятия.