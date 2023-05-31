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В Молдове перенесли празднование Дня защиты детей из-за европейского саммита

31 мая 2023 10:03
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Новости Молдовы. Дети подождут. В Молдове перенесли празднование Дня защиты детей из-за европейского саммита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Молдове перенесли празднование Дня защиты детей из-за европейского саммита-1

Мероприятия, запланированные на 1 июня, отменены. Как рассказали власти, решение принято для безопасности. Кишинев будет практически парализован в четверг, попасть в отдельные части города станет невозможно, сообщил мэр столицы. Из-за этого концерт для детей перенесли на 2 июня, как и другие праздничные мероприятия.  

# Международная политика # Новости Молдовы # Фотофакт

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