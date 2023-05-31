Берлин обвинил Варшаву в миграционном кризисе и усилил контроль на границе

Не раз Берлин обвинял Варшаву в миграционном кризисе. И предупреждал о решительных действиях со своей стороны. Но кроме как переводить стрелки, польские власти никаких действий не предпринимали. В результате доказать серьезность проблемы и намерений правительство Германии решило на деле, ужесточив пограничный контроль. Напомним, после претензий Берлина Варшава попыталась обвинить в ситуации с мигрантами Литву и Латвию. Якобы с территории этих стран беженцы попадают в Польшу, а уже потом устремляются в Германию.