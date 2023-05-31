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Берлин обвинил Варшаву в миграционном кризисе и усилил контроль на границе

31 мая 2023 19:04
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Германия усилила контроль на границе с Польшей. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Берлин обвинил Варшаву в миграционном кризисе и усилил контроль на границе-1

Не раз Берлин обвинял Варшаву в миграционном кризисе. И предупреждал о решительных действиях со своей стороны. Но кроме как переводить стрелки, польские власти никаких действий не предпринимали. В результате доказать серьезность проблемы и намерений правительство Германии решило на деле, ужесточив пограничный контроль. Напомним, после претензий Берлина Варшава попыталась обвинить в ситуации с мигрантами Литву и Латвию. Якобы с территории этих стран беженцы попадают в Польшу, а уже потом устремляются в Германию.

# Международная политика # Нэнси Фезер # Фотофакт

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