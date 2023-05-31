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20 тыс. бастующих в Румынии. На акции вышли учителя, медики и железнодорожники

31 мая 2023 19:04
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Новости Румынии. Число протестующих жителей Румынии растет. К акциям учителей, которые требуют повышения оплаты труда, присоединились железнодорожники и медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 тыс. бастующих в Румынии. На акции вышли учителя, медики и железнодорожники-1

По оценкам организаторов, в шествии 31 мая приняли участие 20 тысяч человек. И цель у митингующих одна на всех. Привлечь внимание правительства к проблемам в отдельных отраслях. Но власти, судя по всему, вникать в происходящее не очень хотят. От собственных граждан правительство решило откупиться. Педагогам предложили единоразовые выплаты. Те ожидаемо отказались. Ведь это не спасет от глобальной проблемы несоответствия заработных плат и цен в стране.

# Акции протеста # Новости Румынии # Фотофакт

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