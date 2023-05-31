20 тыс. бастующих в Румынии. На акции вышли учителя, медики и железнодорожники

По оценкам организаторов, в шествии 31 мая приняли участие 20 тысяч человек. И цель у митингующих одна на всех. Привлечь внимание правительства к проблемам в отдельных отраслях. Но власти, судя по всему, вникать в происходящее не очень хотят. От собственных граждан правительство решило откупиться. Педагогам предложили единоразовые выплаты. Те ожидаемо отказались. Ведь это не спасет от глобальной проблемы несоответствия заработных плат и цен в стране.