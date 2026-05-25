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Более 20 человек пострадали от отравления опасным веществом в торговом центре в Токио

25 мая 2026 11:46
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Чрезвычайное происшествие в Токио. От отравления опасным веществом пострадали как минимум 25 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, аэрозоль распылил злоумышленник в элитном торговом центре. После этого его посетители почувствовали себя плохо, люди жаловались на кашель, резкую боль в горле и жжение в глазах. Отметим, что это одно из самых оживленных мест японской столицы, где расположено множество крупных магазинов, офисных зданий и банков. 

Более 20 человек пострадали от отравления опасным веществом в торговом центре в Токио-2

Полиция оцепила район ЧП и организовала эвакуацию граждан. Специалисты уже берут пробы воздуха, пытаясь выяснить состав газа. Сейчас силовики ищут нападавшего, допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.

# Новости Японии

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