Более 20 человек пострадали от отравления опасным веществом в торговом центре в Токио

Чрезвычайное происшествие в Токио. От отравления опасным веществом пострадали как минимум 25 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, аэрозоль распылил злоумышленник в элитном торговом центре. После этого его посетители почувствовали себя плохо, люди жаловались на кашель, резкую боль в горле и жжение в глазах. Отметим, что это одно из самых оживленных мест японской столицы, где расположено множество крупных магазинов, офисных зданий и банков.