Президент Сербии заявил о своей возможной отставке

Громкая политическая новость. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вскоре может уйти в отставку, так как его карьера подходит к концу. Ранее глава государства подчеркивал, что не станет менять Конституцию ради сохранения власти. Это сенсационное признание Вучич сделал в начале своего визита в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За день до его отлета в Белграде прошел массовый митинг протеста, участники которого требовали немедленного проведения досрочных выборов. По словам президента, в «разрушение» сербской государственности вложены «миллиарды евро». Речь идет о зарубежном финансировании прессы, политических организаций и профсоюзов, в том числе в сфере полиции и образования. При этом Александр Вучич заявил, что не намерен искусственно сокращать свои полномочия, как это сделал в 2012 году бывший глава республики Борис Тадич, который ушел досрочно, чтобы совместить парламентские выборы с президентскими.

Александр Вучич, президент Сербии:

Возможно, я скоро уйду в отставку. Я не собираюсь сокращать свой президентский срок, как когда-то это сделал бывший президент страны Борис Тадич с бессмысленной формулировкой, потому что вы либо уходите в отставку, либо вы президент до конца срока.

Вучич стал президентом Сербии 31 мая 2017 года. Затем он был переизбран. Срок полномочий должен завершиться 31 мая 2027 года. Согласно Конституции Сербии, человек может быть избран главой государства не более двух раз. Мандат президента длится 5 лет и начинается со дня принесения присяги.