В Мексике из-за закрытых торговых объектов участились случаи грабежа и мародерства

Новости Мексики. В Мексике за последние дни за участие в ограблениях и мародерстве были задержаны почти 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вспышка преступности и насилия происходит на фоне распространения коронавируса, когда некоторые торговые объекты остаются закрытыми.
Полиция также ведет поиск людей, которые занимаются подстрекательством к грабежам в торговых центрах и магазинах, используя соцсети и мессенджеры. Так, 6 апреля полиция смогла арестовать мужчину, который направлял молодым людям сообщения, призывая красть из магазинов алкогольные напитки, сигареты, продукты и бытовую технику. Он утверждал, что у него есть все необходимое для грабежа, включая огнестрельное оружие.