В Мексике из-за закрытых торговых объектов участились случаи грабежа и мародерства

Новости Мексики. В Мексике за последние дни за участие в ограблениях и мародерстве были задержаны почти 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышка преступности и насилия происходит на фоне распространения коронавируса, когда некоторые торговые объекты остаются закрытыми.