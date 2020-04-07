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В Мексике из-за закрытых торговых объектов участились случаи грабежа и мародерства

07 апреля 2020 08:40
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Новости Мексики. В Мексике за последние дни за участие в ограблениях и мародерстве были задержаны почти 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышка преступности и насилия происходит на фоне распространения коронавируса, когда некоторые торговые объекты остаются закрытыми.

В Мексике из-за закрытых торговых объектов участились случаи грабежа и мародерства-1

Полиция также ведет поиск людей, которые занимаются подстрекательством к грабежам в торговых центрах и магазинах, используя соцсети и мессенджеры. Так, 6 апреля полиция смогла арестовать мужчину, который направлял молодым людям сообщения, призывая красть из магазинов алкогольные напитки, сигареты, продукты и бытовую технику. Он утверждал, что у него есть все необходимое для грабежа, включая огнестрельное оружие.

В Мексике из-за закрытых торговых объектов участились случаи грабежа и мародерства-4

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# Коронавирус # Фотофакт

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