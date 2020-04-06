Бороться с домашним насилием во время вынужденной изоляции призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш

Из-за введенного во многих странах карантина женщины оказались в ловушке со склонными к жестокому обращению партнерами. В некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений перегружены работой и иногда не могут принять необходимые меры. Решение проблемы генеральный секретарь ООН видит в увеличении финансирования некоммерческих организаций и работающих в онлайн-режиме служб поддержки, установке аварийных систем сообщения об угрозе в аптеках и магазинах, а также обеспечении неотвратимости наказания для виновных.