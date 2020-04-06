Прямой эфир

Бороться с домашним насилием во время вынужденной изоляции призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш

06 апреля 2020 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Из-за введенного во многих странах карантина женщины оказались в ловушке со склонными к жестокому обращению партнерами. В некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бороться с домашним насилием во время вынужденной изоляции призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш-1

При этом сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений перегружены работой и иногда не могут принять необходимые меры. Решение проблемы генеральный секретарь ООН видит в увеличении финансирования некоммерческих организаций и работающих в онлайн-режиме служб поддержки, установке аварийных систем сообщения об угрозе в аптеках и магазинах, а также обеспечении неотвратимости наказания для виновных.

Бороться с домашним насилием во время вынужденной изоляции призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш-4

# Коронавирус # Антониу Гутерриш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Канцлер Австрии предложил снять часть карантинных ограничений после Пасхи
06 апреля 2020 13:40

Канцлер Австрии предложил снять часть карантинных ограничений после Пасхи

Стрельба во дворе жилого дома в Рязанской области. Погибли пять человек
06 апреля 2020 12:08

Стрельба во дворе жилого дома в Рязанской области. Погибли пять человек

16 человек погибли в Перу из-за отравления алкоголем
06 апреля 2020 12:06

16 человек погибли в Перу из-за отравления алкоголем