В Иране возобновят работу тех видов бизнеса, деятельность которых не вызывает угрозу распространения коронавируса

Новости Ирана. Власти Ирана позволят с 11 апреля возобновить работу тех видов бизнеса, деятельность которых не вызывает угрозу распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все школы в стране закрыты до 8 апреля. Вдобавок иранские власти временно выпустили из тюрем около 100 тысяч заключенных и ввели запрет на передвижение между городами. Кроме того, были установлены ограничения на ведение бизнеса, деятельность которого может способствовать распространению коронавируса.