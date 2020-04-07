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В Иране возобновят работу тех видов бизнеса, деятельность которых не вызывает угрозу распространения коронавируса

07 апреля 2020 08:39
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Новости Ирана. Власти Ирана позволят с 11 апреля возобновить работу тех видов бизнеса, деятельность которых не вызывает угрозу распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране возобновят работу тех видов бизнеса, деятельность которых не вызывает угрозу распространения коронавируса-1

Все школы в стране закрыты до 8 апреля. Вдобавок иранские власти временно выпустили из тюрем около 100 тысяч  заключенных и ввели запрет на передвижение между городами. Кроме того, были установлены ограничения на ведение бизнеса, деятельность которого может способствовать распространению коронавируса.

В Иране возобновят работу тех видов бизнеса, деятельность которых не вызывает угрозу распространения коронавируса-4

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# Коронавирус # Фотофакт

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