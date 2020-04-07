Прямой эфир

Ангела Меркель: ситуация с коронавирусом для ЕС самый серьезный вызов за всю историю сообщества

07 апреля 2020 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ситуация с коронавирусом является для ЕС самым серьезным вызовом с момента создания сообщества. Такое мнение высказала канцлер Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ангела Меркель считает, что это стимул для всех объединиться, чтобы Европа вышла из кризиса еще более сильной.

Ангела Меркель: ситуация с коронавирусом для ЕС самый серьезный вызов за всю историю сообщества-1

Последствия коронавируса сильно повлияли на экономики стран ЕС. Так, в Болгарии сильно выросло число безработных – почти  40 тысяч человек. Италия, по прогнозам аналитиков, потеряет около 120 миллиардов евро из-за отсутствия потока туристов.

Ангела Меркель: ситуация с коронавирусом для ЕС самый серьезный вызов за всю историю сообщества-4

А в Чехии в условиях карантина  фермеры обратились к правительству с просьбой разрешить им вернуться на рынки. Иначе разориться в ближайшее время могут более 40 семейных предприятий.

Ангела Меркель: ситуация с коронавирусом для ЕС самый серьезный вызов за всю историю сообщества-7

Читайте также:

Волнуют вопросы по коронавирусу: куда и когда звонить?

Доктор Комаровский о коронавирусе в Беларуси: «Если бы я был президентом, я бы пошёл по этому пути»

Бороться с домашним насилием во время вынужденной изоляции призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш

# Коронавирус # Ангела Меркель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Перчатку Майкла Джексона продали на аукционе за 104 тыс. долларов
06 апреля 2020 14:20

Перчатку Майкла Джексона продали на аукционе за 104 тыс. долларов

Коал могут внести в список исчезающих видов животных
06 апреля 2020 14:18

Коал могут внести в список исчезающих видов животных

Бороться с домашним насилием во время вынужденной изоляции призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш
06 апреля 2020 14:17

Бороться с домашним насилием во время вынужденной изоляции призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш