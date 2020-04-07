Ангела Меркель: ситуация с коронавирусом для ЕС самый серьезный вызов за всю историю сообщества

Ситуация с коронавирусом является для ЕС самым серьезным вызовом с момента создания сообщества. Такое мнение высказала канцлер Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ангела Меркель считает, что это стимул для всех объединиться, чтобы Европа вышла из кризиса еще более сильной.

Последствия коронавируса сильно повлияли на экономики стран ЕС. Так, в Болгарии сильно выросло число безработных – почти 40 тысяч человек. Италия, по прогнозам аналитиков, потеряет около 120 миллиардов евро из-за отсутствия потока туристов.