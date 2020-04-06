Перчатку Майкла Джексона продали на аукционе за 104 тыс. долларов

Новости США. Белую перчатку Майкла Джексона со стразами продали на аукционе за 104 тысячи долларов. Торги прошли в американском штате Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитый аксессуар артиста, украшенный стразами Swarovski, приобрел анонимный покупатель. Вместе с перчаткой он получил сопроводительное письмо о том, что перчатка была передана в дар ЮНИСЕФ в 1998 году.