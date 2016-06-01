В школах Беларуси стартовала выпускная кампания, в Минобразования заработала «горячая» линия по вопросам поступления

Новости Беларуси. В белорусских школах стартует выпускная кампания. 1 июня первый экзамен по белорусскому и русскому языкам сдают учащиеся 11 классов. Завершится кампания 11 июня. А уже 12-го в школах, гимназиях и лицеях пройдут выпускные вечера.

Тем временем в Министерстве образования начала работу «горячая» телефонная линия. На вопросы абитуриентов о правилах приема в высшие, средние специальные и профессионально-технические учреждения образования отвечают представители вузов. Номера телефонов размещены на сайте Министерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.