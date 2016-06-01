Прямой эфир

В школах Беларуси стартовала выпускная кампания, в Минобразования заработала «горячая» линия по вопросам поступления

01 июня 2016 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В белорусских школах стартует выпускная кампания. 1 июня первый экзамен по белорусскому и русскому языкам сдают учащиеся 11 классов. Завершится кампания 11 июня. А уже 12-го в школах, гимназиях и лицеях пройдут выпускные вечера.

Тем временем в Министерстве образования начала работу «горячая» телефонная линия. На вопросы абитуриентов о правилах приема в высшие, средние специальные и профессионально-технические учреждения образования отвечают представители вузов. Номера телефонов размещены на сайте Министерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области образования # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
III Форум регионов в Минске: Беларусь поделится с Россией своим опытом проведения пенсионной реформы
01 июня 2016 06:26

III Форум регионов в Минске: Беларусь поделится с Россией своим опытом проведения пенсионной реформы

83 стационарных летних лагеря в Беларуси откроются для детей до конца недели
01 июня 2016 06:21

83 стационарных летних лагеря в Беларуси откроются для детей до конца недели

Минские автобусы: 1 июня откроют три новых маршрута, а от автовокзала «Восточный» их отправление прекратится
31 мая 2016 16:47

Минские автобусы: 1 июня откроют три новых маршрута, а от автовокзала «Восточный» их отправление прекратится