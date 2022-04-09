В магазинах Нидерландов появились таблички с призывом «закрыть рот», глядя на стоимость товара

И пока большинство жителей европейских стран протестуют против роста стоимости товаров, некоторые умудряются оправдывать такой скачок особенно жестко. В магазинах Нидерландов появились таблички-обращения к покупателям с призывом «закрыть рот», глядя на стоимость товара.

Тем временем новые проблемы ощущают и в Германии. Скоро без российского газа страна не сможет делать стекло. Для его производства на заводах нагревают сырье до температуры не менее полутора тысяч градусов. И поддерживать ее необходимо минимум сутки, что делать сейчас крайне трудно. Ранее количество голубого топлива из России в стране составляло порядка 40 %.

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