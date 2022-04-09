Прямой эфир

В магазинах Нидерландов появились таблички с призывом «закрыть рот», глядя на стоимость товара

09 апреля 2022 16:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По данным Всемирной продовольственной организации, мировой индекс цен на продукты питания достиг исторического максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В магазинах Нидерландов появились таблички с призывом «закрыть рот», глядя на стоимость товара-1

И пока большинство жителей европейских стран протестуют против роста стоимости товаров, некоторые умудряются оправдывать такой скачок особенно жестко. В магазинах Нидерландов появились таблички-обращения к покупателям с призывом «закрыть рот», глядя на стоимость товара.

В магазинах Нидерландов появились таблички с призывом «закрыть рот», глядя на стоимость товара-4

Тем временем новые проблемы ощущают и в Германии. Скоро без российского газа страна не сможет делать стекло. Для его производства на заводах нагревают сырье до температуры не менее полутора тысяч градусов. И поддерживать ее необходимо минимум сутки, что делать сейчас крайне трудно. Ранее количество голубого топлива из России в стране составляло порядка 40 %.

Читайте также:

Прибалтика на пороге транспортного кризиса. Латвийская железная дорога объявила о массовом сокращении

«Пустые полки, Джо». В Нью-Йорке жители выкладывают в сеть фото из магазина, где есть нехватка товаров

Продовольственный кризис в Европе. Макрон готов ввести продуктовые чеки

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны РФ: со стороны украинских силовиков готовится провокация. Возможно, местом инсценировки станет Ирпень
09 апреля 2022 16:08

Минобороны РФ: со стороны украинских силовиков готовится провокация. Возможно, местом инсценировки станет Ирпень

В Париже +17°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 апреля
09 апреля 2022 15:27

В Париже +17°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 апреля

Саудовская Аравия увеличивает число паломников в Мекку. ПЦР-тест – обязателен
09 апреля 2022 12:25

Саудовская Аравия увеличивает число паломников в Мекку. ПЦР-тест – обязателен